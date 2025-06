LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Batini in semifinale nel fioretto speranza Gallo nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono arrivati al cuore della competizione! Tra emozionanti quarti di finale e sorprese inaspettate, gli atleti italiani fanno sognare il pubblico: Batini vola in semifinale nel fioretto, mentre Gallo si prepara a sfidare Patrice per un posto tra i migliori. Resta aggiornato sulla diretta live e vivi le emozioni di questa grande manifestazione! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25: Questo il tabellone aggiornato ai quarti di finale: Bazadze (GEO) – Kindler (GER) Nitu (ROU) – Garrigue (FRA) Covaliu (ROU) – Szilagyi (HUN) Gallo (ITA) – Patrice J. (FRA) 17.24: Non riesce questa volta la rimonta a Luca Curatoli che aveva recuperato da 9-14 a 13-14 ma viene sconfitto 13-15 da J. Patrice ed esce di scena negli ottavi. Patrisce affronterà l’azzurro Gallo per un posto in semifinale Curatoli-Patrice 13-14 Curatoli-Patrice 12-14 Curatoli-Patrice 11-14 Curatoli-Patrice 10-14 Curatoli-Patrice 9-14 Curatoli-Patrice 9-13 Curatoli-Patrice 9-12 Curatoli-Patrice 9-11 Curatoli-Patrice 9-10 Curatoli-Patrice 9-9 Curatoli-Patrice 9-7 Curatoli-Patrice 8-6 Curatoli-Patrice 7-5 Curatoli-Patrice 6-5 Curatoli-Patrice 4-4 Curatoli-Patrice 4-2 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Batini in semifinale nel fioretto, speranza Gallo nella sciabola

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ancora delusione fioretto, solo Batini ai quarti. Gallo ai quarti nella sciabola - Gli Europei di scherma 2025 continuano a regalare emozioni, anche se il fioretto e la sciabola sembrano ancora in cerca di grandi protagonisti.

