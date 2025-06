LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | azzurre in blocco agli ottavi nel fioretto Torre subito out nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con le nostre azzurre protagoniste sul campo: un blocco di atlete agli ottavi, tra cui la straordinaria Alice Volpi, che con una rimonta spettacolare si è qualificata. La competitività e il cuore delle nostre campionesse rendono questa competizione imperdibile. Resta con noi per vivere ogni istante di questa emozionante sfida, perché il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Tra poco Batini contro Polczuk e Errigo contro Chaldaiou. In palio i quarti di finale ALICE VOLPI CON UNA SPLENDIDA RIMONTA SI QUALIFICA PER GLI OTTAVI DI FINALE BATTENDO LA POLACCA JELINSKA 15-11. L’azzurra era sotto 5-10 e ora affronterà la francese Petru Volpi-Jelinska 14-11 Volpi-Jelinska 13-11 Volpi-Jelinska 12-11 Volpi-Jelinska 11-11 Volpi-Jelinska 10-11 Volpi-Jelinska 10-10 14.35: ANNA CRISTINO BATTE 15-8 la croata Blazic e si qualifica per gli ottavi dove affronterà la britannica Stutchbury 14.34: Il turco Yildirim batte lo spagnolo Fernandez Blanco e sarà l’avversario di Curatoli nei 16mi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: azzurre in blocco agli ottavi nel fioretto, Torre subito out nella sciabola

