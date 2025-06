LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | attesa per le azzurre del fioretto Curatoli imbattuto nei gironi della sciabola

L'emozione dei Campionati Europei di scherma 2025 è alle stelle! Le nostre atlete azzurre continuano a sorprendere, con Curatoli imbattuta nei gironi della sciabola e pronte a conquistare nuove vittorie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: La britannica Stutchbury batte 14-6 Mayerl e si qualifica per i sedicesimi 12.57: Curatoli ha chiuso il girone con 6 vittorie e 0 sconfitte, Torre con 3 vittorie e 3 sconfitte. Mancano due assalti di Cavaliere e uno di Gallo 12.55: L’israeliana Kuritzky supera 15-10 Schreiber e sarà la rivale della francese Blaze ai sedicesimi 12.51: En plein di Curatoli che supera 5-2 anche il polacco Kaczkowski e chiude il girone senza sconfitte 12.50. Sarà l’ucraina Petrova che ha battuto 10-9 la polacca Syndratzka, l’avversaria di Arianna Errigo nei sedicesimi 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per le azzurre del fioretto, Curatoli imbattuto nei gironi della sciabola

