LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | attesa per le azzurre del fioretto che fatica gli sciabolatori

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento, con le azzurre del fioretto che sognano un risultato storico e gli sciabolatori pronti a sorprendere. La tensione è alle stelle e le emozioni si susseguono in diretta: clicca qui per aggiornarti su tutte le schermaglie di questa incredibile giornata, tra sfide avvincenti e colpi di scena che promettono di lasciare il segno. Resta con noi per vivere ogni istante di questa spettacolare competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27: Successo di prestigio per Cavaliere 5-4 contro Sandro Bazadze 12.25: Gallo batte 5-4 il bulgaro Peshev 12.23: Curatoli batte 5-1 il turco Aslan 12.22: Vittoria 5-0 per Torre contro il georgiano Tavarkiladze 12.20: La ceca Illekova batte 15-9 la greca Stamos e ai sedicesimi affronterĂ Poloziuk 12.18: Sconfitta per Gallo 4-5 contro Iliasz e per Cavaliere 3-5 contro Stasiak 12.17: La tedesca Kleibrink batte 15-5 la connazionale Holland-Cunz e sarĂ la rivale di Batini al prossimo turno 12.16: Nel fioretto donne Solovieva batte 15-10 Saveanu e affronterĂ Mironijk al secondo turno 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: attesa per le azzurre del fioretto, che fatica gli sciabolatori

