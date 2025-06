LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ancora delusione fioretto solo Batini ai quarti Gallo ai quarti nella sciabola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Curatoli-Patrice 9-9 Curatoli-Patrice 9-7 Curatoli-Patrice 8-6 Curatoli-Patrice 7-5 Curatoli-Patrice 6-5 Curatoli-Patrice 4-4 Curatoli-Patrice 4-2 17.09: L’ungherese Pasztor è la quarta semifinalista del fioretto. AffronterĂ in semifinale la francese Lacheray. Questo il tabellone: Lacheray (FRA) – Pasztor (HUN) Batini (ITA) – Stutchbury (Gbr) 17.07: Tra poco Curatoli affronta il francese J. Patrice con l’obiettivo di centrare l’accesso ai quarti 17.06: SarĂ la britannica Stutchbury ad affrontare Martina Batini nella semifinale del fioretto donne dalle 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ancora delusione fioretto, solo Batini ai quarti. Gallo ai quarti nella sciabola

