LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ancora delusione fioretto solo Batini ai quarti Cavaliere e Torre agli ottavi nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 ci regalano emozioni in diretta, ma finora le delusioni non mancano. Solo Batini nel fioretto si fa strada fino ai quarti, mentre Cavaliere e Torre sono già out agli ottavi nella sciabola. Segui con noi l'azione e gli aggiornamenti per scoprire se l’Italia riuscirà a risalire la china e conquistare il podio! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante di questa emozionante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Batini-Candescu 5-3 Batini-Candescu 2-3 Batini-Candescu 1-3 16.40: Batini-Candescu 1-1 16.38: A breve Martina Batini affronta Candescu per regalare il primo podio dell’Europeo all’Italia 16.37: Questo il tabellone degli ottavi di finale con tre azzurri ancora in corsa: Szabo (GER) – Bazadze (GEO) Dragomir (ROU) – Kindler (GER) Cavaliere (ITA) – Nitu (ROU) Garrigue (FRA) – Pianfetti (FRA) Covaliu (ROU) – S. Patrice (FRA) Danilenko (AIN) – Szilagyi (HUN) Graudyn (AIN) – Gallo (ITA) Patrice J. (FRA) – Curatoli (ITA) 16.35: LUCA CURATOLI CON UNA RIMONTA INCREDIBILE RIESCE A STRAPPARE IL PASS PER GLI OTTAVI DI FINALE SUPERANDO IL TURCO YILDIRIM 15-14 DOPO ESSERSI TROVATO SOTTO 6-12 E 12-14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ancora delusione fioretto, solo Batini ai quarti. Cavaliere e Torre agli ottavi nella sciabola

In questa notizia si parla di: batini - diretta - ottavi - scherma

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Errigo e Batini agli ottavi nel fioretto, Torre subito out nella sciabola - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e le emozioni si susseguono senza sosta. Errigo e Batini proseguono il cammino agli ottavi nel fioretto, mentre nel mondo della sciabola la Torre si ferma subito.

Circolo Scherma Mestre "Livio Di Rosa" SSD arl Vai su Facebook

Grand Prix di fioretto – Meraviglie azzurre a Shanghai: trionfa ancora Martina Favaretto! È d’argento Tommaso Marini. Poi il tris di bronzo firmato da Ary Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi; Campionati Europei Basilea 2024 – Meraviglie azzurre: Arianna Errigo e Michele Gallo campioni d’Europa! E la sciabola maschile fa la storia con tre sul podio grazie all’argento di Luca Curatoli e al bronzo di Gigi Samele; EUROPEI INDIVIDUALI - LA SCHERMA ITALIANA SCRIVE LA STORIA A PLOVDIV: MARTINA BATINI E DAVIDE DI VEROLI CAMPIONI D’EUROPA, SEI MEDAGLIE IN UN GIORNO E PODIO DEL FIORETTO FEMMINILE TUTTO AZZURRO!.

Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Alice Volpi oro, Errigo e Di Veroli argento, Favaretto bronzo! - Alice Volpi e Martina Batini – impegnate negli assalti degli ottavi, con la possibilità di fare strada. Lo riporta ilsussidiario.net

Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Michele Gallo oro nella sciabola! Curatoli argento, Samele bronzo - Arianna Errigo e Martina Batini hanno aperto le danze nei sedicesimi e come abbiamo ... Riporta ilsussidiario.net

Mondiali di scherma, ultima chiamata per il fioretto rosa e Martina Batini - Quanto meno per le protagoniste «made in Pisa» delle nazionali impegnate sulla pedana di Mosca, ossia Martina Batini ... Lo riporta lanazione.it