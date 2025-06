LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | a breve le eliminatorie della sciabola maschile Attesa per le azzurre del fioretto

Sei pronto a vivere in diretta le emozioni degli Europei di scherma 2025? Le eliminatorie sportive e i momenti più intensi della sciabola maschile e del fioretto femminile sono alle porte! Resta con noi, clicca per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un colpo di questa straordinaria competizione. L'azione è appena iniziata: preparati a tifare gli azzurri verso la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Gallo supera 5-4 Kisel, Torre sconfitto 2-5 da Kovaliu 12.06: La polacca Zurawska supera la britannica Castillo-Bernhaus 15-8 e affronterà l’ungherese Pasztor nel secondo turno 12.05: Tra pochi minuti il via dei gironi della sciabola uomini. Il primo a scendere in pedana per l’Italia sarà Gallo 12.02: La moldava Senic supera la russa Anaschenkova 15-14 e affronterà al secondo turno la francese Ranvier 11:58 In pedana la rumena Andreea Dinca e la polacca Martyna Jelinska. La vincente dell’assalto troverà al secondo turno Alice Volpi. 11:56 La tedesca Carlotta Morandi sarà l’avversaria della francese Eva Lacherey al secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: a breve le eliminatorie della sciabola maschile. Attesa per le azzurre del fioretto

In questa notizia si parla di: diretta - sciabola - scherma - europei

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile! - Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di scherma 2025, un evento imperdibile che prende il via a Genova con il fioretto femminile e la sciabola maschile.

?SIENA - CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI Nella bella cornice del Palacorsoni di Siena, sede del CUS, si sono svolti nel weekend i Campionati Italiani di Scherma Paralimpica, dove hanno preso parte Sofia Garnero nel fioretto femminile Categ Vai su Facebook

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: a breve le eliminatorie della sciabola maschile. Attesa per le azzurre del fioretto; Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio; Europei di Scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e dove vedere le gare in diretta.

Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio - Il segreto del successo è qui, leggi subito l'articolo per scoprire di più! Riporta digital-news.it

Europei di scherma 2025 a Genova: programma, dove vedere e tutti gli italiani che partecipano - Andiamo a scoprire tutti gli italiani in gara, il programma e dove vedere le gare in tv e in streaming. Scrive tag24.it

Europei di scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e come guardare le gare in diretta - Da sabato 14 a giovedì 19 giugno, Genova ospiterà i Campionati europei di scherma 2025 che assegneranno sei titoli individuali e sei titoli a squadre. olympics.com scrive