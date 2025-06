LIVE – Presentazione Chivu | la conferenza stampa dell’Inter

Stasera a Los Angeles, il mondo dell’Inter si ferma per accogliere un nuovo protagonista: Cristian Chivu. La conferenza stampa di presentazione sarà un momento cruciale, durante il quale l’allenatore risponderà alle domande dei colleghi, svelando i suoi piani e la sua visione per il club. Restate sintonizzati: tra pochi minuti live vi aggiorneremo su questa emozionante avventura che prende vita sotto il sole californiano.

Chivu protagonista della conferenza stampa di presentazione all'Inter. L'allenatore risponde alle domande dei colleghi presenti a Los Angeles alle ore 23.15 italiane. Ore 23.00 Tra quindici minuti ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter. Alle 23.15 ore italiane (14.15 locali) ci sarà la conferenza. L'allenatore nerazzurro da Los Angeles si presenterà alla stampa come erede di Simone Inzaghi. Il 18 alle 3 italiane ci sarà il debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey.