LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | si avvicina l’esordio di Manzi nei -66 kg

L’attesa è finita: i Mondiali di Judo 2025 sono in pieno svolgimento, e l’esordio di Elios Manzi nei 66 kg promette emozioni irripetibili. Segui ogni aggiornamento in diretta e immergiti nel cuore di Budapest, dove le sfide più intense si disputano sul tatami. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle imprese dei campioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Boushita si porta in vantaggio di uno yuko dopo circa 40 secondi dall’inizio dell’incontro 11.26 Sul tatami 2 inizia la sfida tra Kim e Boushita, incontro che precede l’esordio di Elios Manzi 11.25 Dopo quasi due minuti di golden score Gombas mette a segno uno yuko e fa esplodere il boato sulle tribune della László Papp Arena di Budapest 11.24 Secondo shido per De Angelis che ora è spalle al muro 11.22 Inizia solamente ora il golden scre dopo una lunga sospensione per permettere a De Angelis di sistemarsi il judogi. 11.20 Golden score tra l’ungherese ed il lettone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: si avvicina l’esordio di Manzi nei -66 kg

