LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per Piras Manzi cerca l’impresa con Abe

Vivi l'emozione dei Mondiali di judo 2025 in diretta: tra sorprese, sconfitte e imprese epiche, ogni istante conta. Matteo Piras cede all'azzero Pashayev, ma Elios Manzi non si arrende e affronta il campione olimpico Hifumi Abe nel tentativo di scrivere un capitolo memorabile. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti live, perché nel mondo del judo, nulla è ancora scritto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Ippon di Abdulaev che batte Kim ed affronterĂ Dzhebov. Sul tatami 2 ora è il momento di Elios Manzi che cerca l’impresa contro Hifumi Abe, campione olimpico sia a Tokyo che a Parigi 12.28 Finisce qui il sogno di Matteo Piras!! L’azzurro è sconfitto nei sedicesimi di finale dall’azero Ruslan Pashayev 12.27 Riparte l’incontro tra Piras e Pashayev con l’azzurro chiamato ad un miracolo sportivo: in 33 secondi deve ribaltare un waza-ari ed uno yuko 12.27 Sul tatami 2 Dzhebov ha sconfitto per ippon Gombas spegnendo i sogni dell’atleta di casa 12.26 Tutto fermo a 33 secondi dal termine del tempo regolamentare con i due atleti che hanno lasciato provvisoriamente il tatami dopo uno scontro nel lavoro a terra 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per Piras, Manzi cerca l’impresa con Abe

In questa notizia si parla di: piras - diretta - manzi - cerca

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Odette Giuffrida sogna una medaglia, giapponesi sulla strada di Manzi e Piras - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si apre un nuovo emozionante capitolo dei Mondiali di judo 2025 a Budapest, con atleti pronti a sognare medaglie e conquistare il podio.

COSA SUCCEDE QUESTA SETTIMANA? 09 – 15 GIUGNO; Budapest 2025: L'Italia del Judo pronta per la rassegna iridata; Mondiali di Judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in Diretta tv e streaming.

Paola Piras si sveglia dal coma e cerca il figlio: non sa che è morto mentre la difendeva dall’ex - Paola Piras si sveglia dal coma dopo 40 giorni. Segnala blitzquotidiano.it