LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti alle eliminatorie dei -52 e -66 kg

Benvenuti alla live dei Mondiali di Judo 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa disciplina! Mentre si avvicinano le eliminatorie dei pesi 52 e 66 kg, restate con noi per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante giornata a Budapest. Preparatevi a vivere ogni scontro, ogni tecnica e ogni vittoria in diretta, perché la competizione è al massimo delle sue emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2025 di judo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno dei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della LászlĂł Papp Arena di Budapest (Ungheria) continua la rassegna iridata: dopo il fantastico oro di Assunta Scutto nella giornata inaugurale l’Italia cercherĂ altre medaglie nei -52 kg, con Odette Giuffrida, ed i -66 kg, con Elios Manzi e Matteo Piras Odette Giuffrida proverĂ a difendere il titolo iridato dopo il successo ottenuto nei Mondiali di Abu Dhabi dello scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti alle eliminatorie dei -52 e -66 kg

