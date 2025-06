LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Odette Giuffrida a caccia di una medaglia Tabellone duro per Manzi e Piras

Benvenuti alla live dei Mondiali di Judo 2025, un appuntamento imperdibile a Budapest! Tra sfide emozionanti e grandi aspettative, l’Italia punta alle medaglie, con Odette Giuffrida in corsa per il podio e i nostri atleti Manzi e Piras pronti a sfidare il tabellone. Restate con noi per seguire ogni momento di questa giornata cruciale: la competizione è appena iniziata e l’emozione è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo giorno dei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria) continua la rassegna iridata: dopo il fantastico oro di Assunta Scutto nella giornata inaugurale l’Italia cercherà altre medaglie nei -52 kg, con Odette Giuffrida, ed i -66 kg, con Elios Manzi e Matteo Piras Odette Giuffrida proverà a difendere il titolo iridato dopo il successo ottenuto nei Mondiali di Abu Dhabi dello scorso anno. L’italiana è stata inserita nella parte bassa del tabellone ed inizierà la difesa del titolo contro la ceca Tereza Bodnarova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Odette Giuffrida a caccia di una medaglia. Tabellone duro per Manzi e Piras

