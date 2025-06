LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Manzi vince all’esordio nei -66 kg

Non perdere nemmeno un istante dei live dai Campionati del Mondo di Judo 2025! Questa competizione sta infiammando il tatami con emozioni e sorprese, come la vittoria di Manzi all’esordio nei 66 kg e momenti intensi come il golden score tra Bayanmunkh e Mboup. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni attimo di questa incredibile manifestazione sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Sul tatami 1 inizia la sfida tra Robin Jara e Lenin Preciado, ultima sfida del primo turno della parte alta del tabellone 11.50 Hansoku-make per Mboup che riceve il terzo shido dell’incontro. 11.49 Golden score tra Bayanmunkh e Mboup. Il primo ha all’attivo uno shido, mentre il secondo ne conta due 11.48 Waza-ari di Ortikov nell’ultimo incontro di primo turno maschile in programma sul tatami 2. 11.45 Ippon di Luukas Saha che batte Jacob Yang. Manca solamente un incontro per concludere il primo turno della parte basse del tabellone dei -66 kg. 11.42 AVANZA ELIOS MANZI!! L’azzurro batte Diego Calix ed accede ai sedicesimi di finale dove affronterà Hifumi Abe 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manzi vince all’esordio nei -66 kg

