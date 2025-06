LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Manzi e Piras eliminati nei -66 kg si avvicina l’esordio di Giuffrida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Ippon di Akhmatova che evita un attacco con guardie alte dell’israeliana e la sorprende mettendo la parola fine all’incontro 12.58 Sul tatami 2 è ora in corso la sfida tra Mukhayyo Akhmatova e Ilay Hayun. Al termine di quest’incontro toccherĂ ad Odette Giuffrida 12.57 Termina il tempo regolamentare. Polanco batte Buncic grazie ad uno yuko 12.56 Ippon di Pupp!! L’ungherese è abile nel lavoro a terra ed ha la meglio di Beaton facendo esplodere il boato del pubblico di casa 12.55 Yuko di Polanco che si porta avanti a 44? dal termine 12.54 Inizia l’ultimo minuto della sfida tra Buncic e Polanco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manzi e Piras eliminati nei -66 kg, si avvicina l’esordio di Giuffrida

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Odette Giuffrida sogna una medaglia, giapponesi sulla strada di Manzi e Piras - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si apre un nuovo emozionante capitolo dei Mondiali di judo 2025 a Budapest, con atleti pronti a sognare medaglie e conquistare il podio.

