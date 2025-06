LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Manzi cerca l’impresa contro Abe attesa per Piras

Lo spettacolo dei Mondiali di Judo 2025 entra nel vivo con emozionanti sfide in diretta. Manzi cerca l’impresa contro Abe, mentre l’attesa cresce per Piras. Resta aggiornato sui combattimenti più avventurosi e scopri i risultati in tempo reale: clicca qui per seguire la diretta e non perdere nulla di questa entusiasmante giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Secondo shido per Van Krevel 12.09 Golden score tra Van Krevel e Leiva Sanchez con l’olandese che ha ricevuto uno shido nel corso dei 4 minuti regolamentari 12.07 Ippon di Vazha Margvelashvili che batte Yondonperenlei 12.04 Vittoria per Nurali Enomali 12.03 Dopo 59 secondi di golden score Asvesta piazza uno yuko 12.00 Sul tatami 2 ora inizieranno i sedicesimi di finale dei -66 kg. Si partirà con Enomali-Nieto Chinarro. 12.00 Ippon di Beaton che accede agli ottavi di finale dove affronterà Reka Pupp 11.59 Secondo shido per l’atleta azera che ora non può più sbagliare 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manzi cerca l’impresa contro Abe, attesa per Piras

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - manzi

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Odette Giuffrida a caccia di una medaglia. Tabellone duro per Manzi e Piras; Mondiali di Judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in Diretta tv e streaming; LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Manzi vince all’esordio nei -66 kg.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Dal 13 al 20 giugno 2025, la Papp László Sportaréna di Budapest si trasformerà nel cuore del judo internazionale, ospitando i Mondiali. informazione.it scrive

Mondiali judo a Budapest, Assunta Scutto vince la medaglia d'oro nella categoria -48 kg - Assunta Scutto, judoka delle Fiamme Gialle, ha battuto in finale la kazaka Abiba Abuzhakynova per ippon nella categoria ... Scrive sport.sky.it

Mondiali di judo 2025: i medagliati Olimpici in cerca di titoli mondiali | Presentazione, programma, squadra italiana e come vedere - Nella capitale ungherese sono attesi più di 500 judoka, tra cui gli eroi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. olympics.com scrive