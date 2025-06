LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Giuffrida si ferma agli ottavi giornata amara per gli azzurri

La seconda giornata dei Mondiali di Judo 2025 si conclude con un’amara delusione per gli azzurri, tra cui Odette Giuffrida, che si ferma agli ottavi. Nonostante le difficoltà tecniche, il nostro impegno resta forte per portarvi tutte le emozioni di questa manifestazione imperdibile. Rimanete sintonizzati: il meglio del judo internazionale è solo all’inizio e vi accompagneremo fino alla fine dell’evento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di judo 2025. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:49 E’ ufficiale la sconfitta di Odette Giuffrida. Purtroppo non abbiamo potuto ragguagliarvi live a causa dei problemi, adesso risolti, di comunicazione e trasmissione dati da parte dell’IJF. 14:45 In corso i quarti di finale dei -66 kg maschili. Sul tatami 1 Takeoka (JPN) – Khyar (FRA), sul 2 Emomali (TJK)-Kyrgyzbayev (KAZ). 14:38 Arrivano finalmente gli aggiornamenti, e sono purtroppo dolorosi. 🔗 Leggi su Oasport.it