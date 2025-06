LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Giuffrida avanza agli ottavi con un brivido finale

Il mondo del judo è in fermento ai Mondiali 2025, con emozioni che si susseguono senza sosta. L’Italia vede avvicinarsi momenti decisivi, tra imprese e brividi sul tatami. Rimanete con noi per vivere ogni istante in diretta, perché la passione e l’adrenalina sono alle stelle: non perdete le ultime novità e gli aggiornamenti in tempo reale. La gara è ancora aperta, e ogni secondo può riscrivere la storia azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Vittoria per Ippon di Kisumi Omori che avanza agli ottavi 13.16 Bisognerà attendere diversi minuti prima di rivedere sul tatami Odette Giuffrida, unica italiana ancora in gara quest’oggi. L’azzurra sarà impegnata sul tatami 2 dove prima si svolgeranno gli ultimi due incontri dei sedicesimi dei -52 kg, gli ottavi della parte bassa dei -66 kg e due ottavi del torneo femminile 13.14 Vittoria sia per Amandine Buchard che per Uta Abe. Le due si affronteranno negli ottavi dei -52 kg in un incontro che si preannuncia spettacolare 13.13 Questo il tabellone dei -66 kg allineato agli ottavi di finale: Pool A JPN Takeshi TAKEOKA vs AZE Ruslan PASHAYEV FRA Walide KHYAR vs USA Ari BERLINER Pool B IJF Murad CHOPANOV vs CUB Orlando POLANCO UAE Narmandakh BAYANMUNKH vs ESP David GARCIA TORNE Pool C TJK Nurali EMOMALI vs GEO Vazha MARGVELASHVILI KAZ Gusman KYRGYZBAYEV vs ISR Guy GUTMAN Pool D TJK Obid DZHEBOV vs IJF Ramazan ABDULAEV JPN Hifumi ABE vs FIN Luukas SAHA 13. 🔗 Leggi su Oasport.it