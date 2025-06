LIVE Italia-Slovacchia Europei U21 2025 in DIRETTA | Casadei parte titolare come trequartista!

Benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia, Europeo Under 21 2025! Questa sera, Casadei scende in campo come titolare nel ruolo di trequartista, pronto a regalare emozioni e a guidare i suoi verso una vittoria importante. Seguite con noi ogni azione, aggiornamento e reazione live, perché questa partita promette spettacolo e grandi sorprese! Restate sintonizzati e cliccate qui per non perdere nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Ecco le formazioni ufficiali: SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M. Sauer, Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer. Ct Kentos ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata 20.12 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Slovacchia, Europei U21 2025 calcio in DIRETTA, Baldanzi e compagni per la seconda vittoria. Dopo il successo nella sfida d’esordio contro la Romania ben giocata e “parata” da Desplanches, l’Italia Under 21 si appresta a scendere in campo per la sua seconda partita nella fase a gironi degli Europei di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia, Europei U21 2025 in DIRETTA: Casadei parte titolare come trequartista!

In questa notizia si parla di: italia - slovacchia - diretta - casadei

Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches - Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni.

#azzurri #giovani #U21EURO Alle 21:00, in diretta su #Rai2, seconda gara dell'#Italia contro la #Slovacchia Ultime notizie https://figc.it/it/nazionali/news/venticinque-anni-dopo-%C3%A8-ancora-slovacchia-italia-nunziata-gara-dura-ho-un-paio-di-dubbi-di-for Vai su X

Dopo il successo contro la Romania, l’Italia Under 21 sfida la Slovacchia, reduce da una sconfitta di misura contro la Spagna ma motivata a sfruttare il fattore campo. Gli Azzurrini puntano a qualificarsi alle fasi finali, mentre i padroni di casa cercano il riscat Vai su Facebook

Slovacchia-Italia LIVE: Casadei sulla trequarti; Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto; Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE.

Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto - Proseguono gli Europei Under 21 e continua con essi il percorso dell`Italia Under 21 che affronterà a Trnava la Slovacchia Under 21 nel secondo scontro del girone. Come scrive msn.com

Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE - Gli azzurrini di Nunziata tornano in campo alle 21 contro i padroni di casa allo stadio Antona Malatinského di Trnava ... Riporta corrieredellosport.it

Diretta Live, Italia-Slovacchia Europei Under21 giornata 2: la squadra di Nunziata vuole blindare la qualificazione - La squadra di Carmine Nunziata, dopo la vittoria di misura sulla Romania firmata da Tommaso Baldanzi, affronta i padroni di casa della Slovacchia (sconfitti dalla fortissima Spagna ... Lo riporta sport.virgilio.it