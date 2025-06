LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | punizione di Baldanzi alta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Troppo isolato al momento Gnonto, si cominciano a scaldare dalla panchina Ambrosino e Koleosho. 35? Anticipato Gnonto al momento della conclusione dopo una punizione di Baldanzi. 33? Italia che deve muoversi di più a centrocampo. 31? Rischia l’Italia su un incursione di Suslov. 29? Zanotti anticipa Sauer. 27? Italia che prova ad alzare il baricentro. 25? Slovacchia che costringe l’Italia ai palloni lunghi. 23? Italia in difficoltà in fase offensiva. 21? Pirola di testa spazza. 19? Casadei per Gnonto anticipato. 17? Baldanzi di punizione manda alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: punizione di Baldanzi alta!

