LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | Koleosho sfiora il raddoppio!

In un emozionante match degli Europei Under 21 del 2025, l'Italia si trova in vantaggio 1-0 contro la Slovacchia, grazie a una rete di Koleosho che sfiora il raddoppio. Con questa vittoria, gli azzurri potrebbero garantirsi il accesso al prossimo turno con una giornata d’anticipo. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un'azione di questa sfida decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Fallo in attacco di Koleosho. 72? Destro di Koleosho che finisce largo. 70? Ricordiamo che con la vittoria l'Italia si qualificherebbe al prossimo turno con una giornata d'anticipo. 68? Italia che non riesce ad alzarsi nonostante i cambi. 66? Dentro Koleosho e Pisilli, fuori Baldanzi e Casadei nell'Italia. 64? Baldanzi fuori per infortunio, piange il giocatore. 62? Dentro Ambrosino e fuori Gnonto nell'Italia. 60? Libera Coppola l'ennesimo cross dalla sinistra. 58? Brivido per la difesa azzurra, cross che non trova nessun impatto degli avversari. 56? Pronto l'ingresso di Ambrosino.

