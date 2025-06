LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | il gol di Casadei vale il passaggio del turno!

L’Italia conquista una vittoria emozionante contro la Slovacchia, grazie al gol decisivo di Casadei che garantisce il passaggio del turno agli azzurri. Una partita intensa e ricca di suspense, ora pronta a definirsi nella sfida contro la Spagna. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni dell’Europeo U21 2025, perché il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.57 L’Italia vince soffrendo contro la Slovacchia, ma il passaggio del turno è meritato grazie alla rete di Casadei. Ora la sfida contro la Spagna deciderà chi passerà come primo nel girone. Da vedere le condizioni fisiche di Baldanzi uscito per infortunio. 96? Finisce qui, Italia-Slovacchia 1-0. L’Italia passa il turno! 94? Tensione nel fine di partita. 92? Pisilli spazza il pallone. 90? Sei minuti di recupero. 88? Koleosho sbaglia il lancio per Ambrosino. 86? Giallo per Koleosho, spinta dopo un fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: il gol di Casadei vale il passaggio del turno!

