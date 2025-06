LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Segui con noi l’emozionante sfida tra Italia e Slovacchia under 21, valida per gli Europei 2025. Dopo un primo tempo combattuto, l’Italia si trova in vantaggio grazie a una rete decisiva. La partita è aperta a ogni possibile svolta e l’attesa per il secondo tempo è palpabile. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri come evolverà questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Italia che va in vantaggio, sfiora il secondo gol su punizione ma poco altro. Troppi lanci lunghi per Gnonto che è una punta mobile. Probabili cambi nella ripresa. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Italia-Slovacchia U21 1-0. 43? Due minuti di recupero. 41? Coppola di testa non impegna il portiere slovacco. 39? Si alza Ndour per riempiere l’area di rigore. 37? Troppo isolato al momento Gnonto, si cominciano a scaldare dalla panchina Ambrosino e Koleosho. 35? Anticipato Gnonto al momento della conclusione dopo una punizione di Baldanzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

In questa notizia si parla di: tempo - italia - slovacchia - diretta

LIVE Coppa Italia, comincia il secondo tempo tra Bologna e Milan, punteggio ancora sullo 0-0 - Live Coppa Italia: inizia il secondo tempo della finale tra Bologna e Milan, con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

Slovacchia-Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale Vai su Facebook

#Slovacchia-#Italia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale Vai su X

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1 dopo i primi 45'. Di Cesare Casadei la rete del vantaggio - Slovacchia-Italia: la cronaca testuale; Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE; Diretta Live, Italia-Slovacchia Europei Under21 giornata 2: Casadei porta avanti gli Azzurrini.

DIRETTA Europei Under 21, Slovacchia-Italia: segui la cronaca LIVE

Come scrive calciomercato.it: L'Italia di Nicolato affronta la Slovacchia di Kentos negli Europei Under 21.