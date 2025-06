LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | dentro Ambrosino!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Italia e Slovacchia valida per gli Europei U21 2025, con aggiornamenti live direttamente da Dentro Ambrosino. La partita si infiamma minuto dopo minuto: azioni, sostituzioni e momenti decisivi si susseguono senza sosta. Rimanete con noi per non perdere neanche un attimo di questa emozionante battaglia: la vittoria è ancora tutta da conquistare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Dentro Ambrosino e fuori Gnonto nell’Italia. 60? Libera Coppola l’ennesimo cross dalla sinistra. 58? Brivido per la difesa azzurra, cross che non trova nessun impatto degli avversari. 56? Pronto l’ingresso di Ambrosino. 54? Anticipato Baldanzi in contropiede. 52? Ruggeri va sul fondo dalla sinistra, anticipato Fabbian di testa. 50? Zanotti anticipa Rigo di testa. 48? La Slovacchia è entrata molto aggressiva in campo. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Italia che va in vantaggio, sfiora il secondo gol su punizione ma poco altro. Troppi lanci lunghi per Gnonto che è una punta mobile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: dentro Ambrosino!

