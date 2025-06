LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | Casadei sblocca la partita!

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Italia e Slovacchia agli Europei U21 2025, dove Casadei sblocca il risultato con un gol spettacolare. Un match ricco di colpi di scena e azioni vibranti che tiene tutti col fiato sospeso. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Italia che si difende con ordine. 7? Gooooooooooooool, Casadei, assist di Gnonto che in contropiede trova il giovane giocatore del Torino che incrocia di sinistro, Italia-Slovacchia 1-0. 5? Suslov mette in mezzo da punizione, Pirola anticipato, ma la difesa azzurra si salva. 3? Desplanches anticipa Sauer di testa. 1? Inizia la partita! 20.57 Inni nazionali in corso. 20.53 L’Italia è la Nazionale con il maggior numero di partecipazioni alla Fase Finale dell’Europeo Under 21: 23 volte promossa ai Quarti, quando la competizione si svolgeva con un tabellone ad eliminazione diretta (dal 1978 al 1992), o al Torneo conclusivo (dal 1994 in poi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: Casadei sblocca la partita!

In questa notizia si parla di: italia - slovacchia - diretta - casadei

Italia Under 21 verso gli Europei in Slovacchia, martedì il raduno: c'è anche il "palermitano" Desplanches - Martedì in Slovacchia, l’Italia Under 21 si prepara per la fase finale degli Europei, con il raduno a pochi giorni.

#azzurri #giovani #U21EURO Alle 21:00, in diretta su #Rai2, seconda gara dell'#Italia contro la #Slovacchia Ultime notizie https://figc.it/it/nazionali/news/venticinque-anni-dopo-%C3%A8-ancora-slovacchia-italia-nunziata-gara-dura-ho-un-paio-di-dubbi-di-for Vai su X

Dopo il successo contro la Romania, l’Italia Under 21 sfida la Slovacchia, reduce da una sconfitta di misura contro la Spagna ma motivata a sfruttare il fattore campo. Gli Azzurrini puntano a qualificarsi alle fasi finali, mentre i padroni di casa cercano il riscat Vai su Facebook

Slovacchia-Italia LIVE: Casadei sulla trequarti; Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto; Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE.

RAI - Under 21, Italia, Casadei: "Partita importante, Buffon ci ha motivati, diamo il massimo e facciamo tesoro delle sue parole" - Cesare Casadei, centrocampista dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 prima della sfida contro la Slovacchia, valida per la seconda giornata della fase ai gironi del gruppo A. Riporta napolimagazine.com

Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto - Proseguono gli Europei Under 21 e continua con essi il percorso dell`Italia Under 21 che affronterà a Trnava la Slovacchia Under 21 nel secondo scontro del girone. Secondo msn.com

Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE - Gli azzurrini di Nunziata tornano in campo alle 21 contro i padroni di casa allo stadio Antona Malatinského di Trnava ... Riporta corrieredellosport.it