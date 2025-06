LIVE Italia-Slovacchia 1-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | brutto infortunio per Baldanzi

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Italia e Slovacchia nei quarti di finale degli Europei Under 21 2025. Tra azioni mozzafiato e momenti di tensione, il match è un susseguirsi di emozioni, con un infortunio che scuote i tifosi italiani. Resta aggiornato su tutte le novità e gli sviluppi di questa partita cruciale, perché ogni secondo conta e la passione non si ferma mai. Clicca qui per vivere l’azione dal vivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Dentro Koleosho e Pisilli, fuori Baldanzi e Casadei nell’Italia. 64? Baldanzi fuori per infortunio, piange il giocatore. 62? Dentro Ambrosino e fuori Gnonto nell’Italia. 60? Libera Coppola l’ennesimo cross dalla sinistra. 58? Brivido per la difesa azzurra, cross che non trova nessun impatto degli avversari. 56? Pronto l’ingresso di Ambrosino. 54? Anticipato Baldanzi in contropiede. 52? Ruggeri va sul fondo dalla sinistra, anticipato Fabbian di testa. 50? Zanotti anticipa Rigo di testa. 48? La Slovacchia è entrata molto aggressiva in campo. 46? Inizia il secondo tempo! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 1-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: brutto infortunio per Baldanzi

In questa notizia si parla di: baldanzi - italia - diretta - infortunio

Italia U21, Baldanzi e Pisilli convocati: i gioielli della Roma pronti per l’Europeo - L’Italia U21 si prepara a brillare all’Europeo, portando in campo i gioielli della Roma: Baldanzi e Pisilli.

Gli 11 #Azzurrini scelti da Carmine #Nunziata per l’esordio a #U21EURO #ItaliaRomania Ore 21 in diretta su #Rai2 #Under21 #VivoAzzurro Vai su Facebook

Italia U21, che beffa: l'Olanda vince in 9 contro 11! Agli azzurrini non basta Esposito; Italia U21-Olanda U21 1-2 al 90'+4'. Beffa per gli azzurrini - Italia U21-Olanda U21, la cronaca testuale; Perché Baldanzi ha lasciato il ritiro dell'Under 21? Le condizioni del giocatore della Roma.

Under 21, Slovacchia-Italia: Baldanzi costretto al cambio per infortunio

Riporta ilromanista.eu: Momenti apprensione per il calciatore giallorosso che, dopo un contrasto, rimane a terra dolorante ed esce dal campo tra gli sguardi preoccupati dei compagni ...