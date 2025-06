LIVE Italia-Slovacchia 0-0 Europei U21 2025 in DIRETTA | Casadei parte titolare come trequartista!

L’Italia under 21 si gioca tutto questa sera contro la Slovacchia, con Casadei in campo come titolare. La sfida, valida per gli Europei 2025, potrebbe decisamente cambiare il destino del nostro team nel torneo. Con la Spagna che ha già vinto la sua partita, una vittoria degli azzurri potrebbe aprire le porte ai quarti di finale. Rimanete sintonizzati e aggiornatevi in diretta per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 L’Italia può sperare nel superamento del turno ai quarti di finale già questa sera, vincendo. La Spagna infatti ha già disputato la sua seconda sfida del gruppo, sconfiggendo in rimonta (2-1 con due reti nei minuti finali) la Romania: in caso di successo contro la Slovacchia, quindi, Italia e Spagna sarebbero appaiate a punteggio pieno e supererebbero il girone con una partita di anticipo. 20.13 Ecco le formazioni ufficiali: SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M. Sauer, Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer. Ct Kentos ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia 0-0, Europei U21 2025 in DIRETTA: Casadei parte titolare come trequartista!

