LIVE Italia-Francia 1-3 Nations League volley 2025 in DIRETTA | sconfitta che brucia contro le riserve dei transalpini

Una serata amara per la pallavolo italiana: nella sfida di Nations League 2025, l’Italia cade 3-1 contro le riserve francesi, lasciandoci con il brivido di una sconfitta che brucia. La partita è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Restate aggiornati per scoprire come gli azzurri affronteranno la prossima sfida contro l’Argentina, in programma domani alle 17.00.

La Francia dunque batte l'Italia 3-1 (25-17, 25-22, 19-25, 26-24) e il prossimo appuntamento con gli azzurri è per domani alle 17.00 contro l'Argentina. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 4.17: In casa Italia Porro top scorer con 18 punti, seguito da Romanò, che si è ripreso il posto da titolare dopo un primo set da incubo, con 17 punti, Sani, il più continuo degli attaccanti di palla alta, con 16. Per la Francia Faure top scorer con 13 punti, Clevenot e Huetz con 12 punti e Gueyue con 10. Nota di merito per il nuovo giovanissimo alzatore di Modena Tizi-Oualou che ha giocato una grande partita, chiudendola anche con l'ace risolutivo

