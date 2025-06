LIVE Italia-Francia 1-3 Nations League volley 2025 in DIRETTA | prima sconfitta degli azzurri contro le riserve dei campioni olimpici

Una emozionante sfida tra Italia e Francia nel Nations League 2025 di volley si conclude con la prima sconfitta degli azzurri, che affrontano le riserve dei campioni olimpici. La partita, vibrante e ricca di colpi di scena, ci lascia con tante emozioni e nuovi spunti di riflessione. Restate con noi per aggiornamenti e analisi, perché il torneo è ancora tutto da vivere e scoprire!

La Francia dunque batte l'Italia 3-1 (25-17, 25-22, 19-25, 26-24) e il prossimo appuntamento con gli azzurri è per domani alle 17.00 contro l'Argentina. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 4.17: In casa Italia Porro top scorer con 18 punti, seguito da Romanò, che si è ripreso il posto da titolare dopo un primo set da incubo, con 17 punti, Sani, il più continuo degli attaccanti di palla alta, con 16. Per la Francia Faure top scorer con 13 punti, Clevenot e Huetz con 12 punti e Gueyue con 10. Nota di merito per il nuovo giovanissimo alzatore di Modena Tizi-Oualou che ha giocato una grande partita, chiudendola anche con l'ace risolutivo