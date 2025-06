LIVE Italia-Francia 1-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri accorciano le distanze 25-19

L’epico duello tra Italia e Francia nella Nations League di volley 2025 si infiamma, portando gli azzurri a ridurre le distanze e regalare emozioni di pura adrenalina. Con scambi intensi e colpi decisivi, la sfida si fa sempre più incerta. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui per vivere ogni istante di questa battaglia appassionante e scoprire chi uscirà vittorioso!

25-19 Mano out di Romanò e l'Italia accorcia le distanze. Ha cambiato passo l'Italia, con Romanò e Sani, ha spinto un po' meno al servizio la Francia e il risultato è che l'Italia vince il set abbastanza nettamente 24-19 Errore al servizio Italia 24-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Porrooooooooooooooooooooooo 23-18 La pipe di Sani da zona 4 22-18 Palla spinta di Faure da zona 2 22-17 Romanò si salva con il palleggio sul muro francese da seconda linea 21-17 Diagonale di Faure da zona 2 21-16 Il pallonetto da zona 4 di Porro 20-16 Mano out Faure da zona 4 20-15 Errore al servizio Francia 19-15 Mano out Gueye in primo tempo 19-14 Errore di Giannelli che non sta giocando sui suoi livelli abituali con qualche black out 19-13 Errore al servizio Francia 18-13 Ace Huetz 18-12 Errore al servizio Italia 18-11 Muroooooooooooooooooooo Saniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-11 Romanòòòòòòòòòòòòòòòò! Mano out da zona 2 dopo due grandi difese azzurre 16-11 Invasione Francia 15-11 Errore al servizio Italia 15-10 Diagonale di Romanò da zona 2 14-10 Out la diagonale di Faure da zona 2 13-10 La pipe di Sani 12-10 Errore al servizio Italia 12-9 Muroooooooooooooooooooo Porrooooooooooooooooooo 11-9 Primo tempo Anzani 10-9 La slash di Huetz 10-8 Mano out Gueye in primo tempo 10-7 Mano out Romanò da seconda linea 9-7 Out Porro da zona 4.