LIVE Italia-Francia 1-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri avanti anche nel quarto set 12-9

Il duello tra Italia e Francia nella Nations League di volley 2025 si infiamma, con gli azzurri che spingono per la vittoria e un pubblico protagonista. La partita è ricca di emozioni e colpi di scena: il quarto set vede l’Italia avanti 12-9, ma ogni punto è una battaglia. Resta sintonizzato per seguire in diretta questa sfida epica e scoprire chi conquisterà il tricolore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Vincente Feral sulle mani del muro da zona 4 17-15 Errore al servizio Francia 16-15 Il muro di Feral 16-14 Muro di Gueye 16-13 Ace Tizi-Oualou 16-12 Diagonale stretta di Pothron da zona 4 16-11 La pipe di Porro 15-11 Errore al servizio Italia 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Porroooooooooooooooooooooo 14-10 Murooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-10 Mano out Anzani in primo tempo 12-10 Mano out Clevenot da zona 4 12-9 Mano out Romanò da zona 2 11-9 La pipe di Sani 10-9 Errore al servizio Francia 9-9 Il tocco di Clevenot da zona 4 a chiudere un’azione spettacolare 9-8 Muroooooooooooooooooooo Porrooooooooooooooooooooo 8-8 Mano out Porro da zona 4 7-8 Errore al servizio Italia 7-7 Errore al servizio Francia 6-7 Ace Pothron 6-6 Primo tempo Gueye 6-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 5-5 Muroooooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooooo 4-5 La parallela di Sani da zona 4 3-5 La parallela di Faure da seconda linea 3-4 Errore al servizio Francia 2-4 La slash di Gueye. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 1-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri avanti anche nel quarto set, 12-9

In questa notizia si parla di: italia - francia - diretta - nations

Eurovision 2025: tutti i favoriti secondo i bookmaker. Italia outsider, sorpresa dalla Francia? - Manca poco all'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Con l’atmosfera carica di aspettative, i bookmaker annunciano i favoriti, mentre l'Italia si presenta come outsider e la Francia sorprende con proposte audaci.

Partite Oggi 8 Giugno: Portogallo-Spagna (Finale Nations League), Germania-Francia, Orari Streaming e Canali TV Online https://calcioin.it/partite-streaming-oggi-orari-canali-tv-online-31140 Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio Vai su Facebook

Pallavolo, Francia-Italia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Volleyball Nations League; Nations League 2025 su Sky e NOW: Portogallo-Spagna per il titolo, Germania-Francia per l’onore; Germania-Francia dove vederla: Sky, NOW, Rai o Cielo? Canale tv e diretta streaming della finale di Nations League.

Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: la sfida più sentita! (Volley Nations League 2025, 14 giugno) - Diretta Italia Francia streaming video tv: partita di lusso a Québec nel primo girone di Volley Nations League 2025, il match più sentito. Segnala ilsussidiario.net

Nations League, l’Italia affronta i campioni olimpici della Francia - Nella Nations League di volley maschile, l’Italia affronta la Francia con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva ... Da it.blastingnews.com

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 2-3): una sconfitta beffarda! (VNL 2024, oggi 28 giugno) - (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) La diretta tv di Italia Francia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: anche per la Final Eight, la Volley Nations League 2024 non trova ... Scrive ilsussidiario.net