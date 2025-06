LIVE Italia-Francia 0-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri in difficoltà in ricezione 22-25

Live Italia-Francia, Nations League 2025: i nostri azzurri affrontano un momento di difficoltà in ricezione, con il punteggio che si mantiene serrato. La sfida si fa intensa, e ogni punto conta.

22-25 In rete la battuta di Sani e la Francia vince meritatamente anche il secondo set. La squadra di Giani sta giocvando meglio in tutti i fondamentali, poco da dire. 22-24 Errore al servizio Francia 21-24 Il muro di Clevenot 21-23 Muro di Gueye sul primo tempo 21-22 Ancora una disattenzione in seconda linea dell'Italia sull'attacco non irresistibile di Duflos Rossi da zona 4 21-21 Errore al servizio Francia, uno dei pochi. 20-21 Errore di Giannelli dopo la difesa azzurra 20-20 Mano out Sani da zona 4 19-20 Mano out Duflos Rossi da zona 4 19-19 Trattenuta di Huetz 18-19 Magia di Laurenzano e diagonale vincente di Romamò da seconda linea 17-19 La slash di Tizi-Oualou, qual è il problema dell'Italia? sempre lo stesso, la ricezione 17-18 Errore al servizio Italia 17-17 Out Clevenot da zona 4 16-17 Tocco vincente di Porro da zona 4 15-17 Out Romanò da seconda linea 15-16 La parallela di Romanò da seconda linea 14-16 La pipe di Sani 13-16 Out Porro da zona 4, quanti errori.

