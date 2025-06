LIVE Italia-Francia 0-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | primo set da incubo per gli azzurri 18-25

Il primo set tra Italia e Francia nella Nations League di volley 2025 si apre con un incubo per gli azzurri, sconfitti 18-25. La squadra di casa fatica in ricezione e attacco, mentre la pressione francese cresce. Riusciranno gli uomini di Gianlorenzo Blengini a reagire e risalire il punteggio? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-25 Il muro di Huetz chiude un primo set da incubo per gli azzurri, in costante difficoltĂ in ricezione e di conseguenza poco efficaci in attacco 18-24 La pipe di Henno 18-23 Errore al servizio Francia 17-23 La parallela di Clevenot da zona 4. Senza ricevere è impossibile giocare 17-22 Vincente Clevenot sulle mani del muro da zona 4 17-21 Magia di Giannelli e primo tempo vincente di Gargiulo ma l’Italia continua a litigare con la ricezione 16-21 Diagonale di Faure da zona 2 16-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Saniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-20 In rete l’attacco di Clevenot da zona 4 14-20 Errore al servizio Francia 13-20 Ace Henno 13-19 Mano out Henno da zona 4 13-18 Vincente la diagonale di Rychlicki da zona 2 12-18 Out il tocco a muro di Rychlicki 12-17 Primo tempo dietro di Gueye 12-16 Diagonale di Bottolo da zona 4 11-15 Mano out Porro da zona 2 10-15 Out la diagonale stretta di Porro da zona 2 10-14 La pipe di Henno 10-13 Diagonale di Porro da zona 4 9-13 Muro Clevenot 9-12 Ancora una grande difesa della Francia e l’attacco vincente di Faure da seconda linea 9-11 Muro Huetz 9-10 Muro Clevenot 9-9 Errore al servizio Italia 9-8 Diagonale di Romaò da seconda linea 8-8 Tocco vincente di Clevenot da zona 4 8-7 La pipe di Porro 7-7 Ace Henno 7-6 Attacco dal centro di Gueye dopo una grande difesa francese 7-5 Quattro tocchi Italia 7-4 Primo tempo Gargiulo 6-4 La slash di Tizi-Ouatou 5-3 Muroooooooooooooo Romanoooooooooooooooo 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: primo set da incubo per gli azzurri, 18-25

