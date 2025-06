LIVE GP Canada alle 22 le qualifiche La Ferrari cerca la strada per uscire dalla crisi

Alle 22, le qualifiche del GP Canada promettono emozioni e sveleranno se Ferrari riuscirà a uscire dalla crisi, mentre McLaren tenta di consolidare la sua posizione di vertice. Tra sfide tecniche, tensioni e strategie in bilico, questo decimo appuntamento potrebbe rivelare molto sul futuro della stagione. La pista è pronta, i motori anche: chi sorpasserà il limite, scriverà il prossimo capitolo di questa appassionante corsa?

Il telaio distrutto da Leclerc nelle FP1, le difficoltà di Hamilton, il malumore per i risultati che non arrivano e il futuro di Vasseur da decifrare: questo decimo appuntamento del Mondiale potrà dire qualcosa di più sulla rosse, mentre la McLaren punta a legittimare il suo doppio primato per tenere a distanza Red Bull e Mercedes. Le qualifiche daranno già indicazioni in tal senso . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE GP Canada, alle 22 le qualifiche. La Ferrari cerca la strada per uscire dalla crisi

F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal.

Ferrari porterà al Gran Premio del Canada una SF-25 ancora priva di aggiornamenti, cercando di massimizzare invece il pacchetto disponibile al momento. Vai su Facebook

#F1 Inizia male il weekend della #Ferrari al #CanadianGP. #Leclerc è uscito di pista nei primi giri di prova e non ha potuto partecipare alla seconda sessione. #Russell e #Verstappen i più veloci nelle prime e seconde libere. Stasera qualifiche alle 22 italiane Vai su X

