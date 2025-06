LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sono in dodici al comando

Appassionati di ciclismo, il Giro del Delfinato 2025 è in pieno fermento! Oggi, dodici coraggiosi sono al comando, con il vantaggio sui inseguitori che cresce e i protagonisti pronti a tutto. Restate sintonizzati per non perdere nemmeno un secondo di questa emozionante tappa, perché la battaglia è appena iniziata e il gran finale potrebbe riservare sorprese incredibili. Non cambiate canale: la corsa è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 45”. 12:58 Ivan Romeo della Movistar Team ha raggiunto la fuga. 12:57 Sono stati già percorsi 1200 metri di dislivello sui 4814 previsti. 12:56 Esce dal gruppo lo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team. 12:55: Al comando sono in dodici: il francese Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ), il colombiano Santiago Buitrago(Bahrain-Victorious), i francesi Romain Combaud, Romain Bardet e il colombiano Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat(Team TotalEnergies), il sudafricano Louis Meintjes ( Intermarché – Wanty), l’americano Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), l’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost), il kazako Alexey Lutsenko (Israel-Premier Tech), Valentin Paret-Peintre(Soudal Quick-Step), Bruno Armirail(Decathlon AG2R La Mondiale Team) 12:51 Il gruppetto formato da Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ), il colombiano Santiago Buitrago(Bahrain-Victorious), il francese Romain Combaud e il colombiano Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat(Team TotalEnergies) e il sudafricano Louis Meintjes ( Intermarché – Wanty) si unisce agli attaccanti di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sono in dodici al comando

In questa notizia si parla di: sono - diretta - dodici - comando

"Stanno arrivando". Sono le ultime parole sussurrate dalla giovane beauty influencer prima che qualcuno aprisse il fuoco mentre era in diretta su TikTok - In un momento di grande vulnerabilità, Valeria Marquez, una giovane beauty influencer messicana, ha visto la sua vita spezzata mentre era in diretta su TikTok.

In Diretta su LaQtv - Edizione Tg Sera - Martina COLABIANCHI Vai su Facebook

Shiffrin al comando dopo la prima dello slalom del Sestriere; Rossetti è 14/a, tre azzurre nella seconda; Parigi-Roubaix, vince Van der Poel, terzo successo di fila. Pogacar battuto: è 2°. 3° Pedersen; Guerra Israele Medio Oriente, Hamas: Accordo su tregua forse prima di fine anno.