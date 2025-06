LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sempre quindici al comando sul Col de la Croix de Fer

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, dove i quindici fuggitivi sono ancora in testa sul Col de la Croix de Fer. La tensione cresce: l’aggiornamento minuto dopo minuto rivela un vantaggio che si assottiglia, ora a solo un minuto. Resta con noi per scoprire chi riuscirà a mantenere la leadership e a conquistare questa impegnativa tappa. La corsa è ormai più aperta che mai!

13.49: Il vantaggio dei battistrada è sceso ad un solo minuto. 13.45: Ricapitoliamo i quindici battistrada. Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ), Santiago Buitrago, Tostein Træen(Bahrain-Victorious), Romain Bardet, Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat(Team TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché – Wanty), Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Alexey Lutsenko (Israel-Premier Tech), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ivan Romeo(Movistar Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sergio Higuita (XDS Astana Team).

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: al comando i quindici fuggitivi. Gruppo a più di 1? - Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro del Delfinato 2025, un percorso avvincente che vede protagonisti undici audaci fuggitivi in testa al gruppo.

