LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar trionfa a Valmeinier secondo uno stoico Vingegaard

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, culminata nella vittoria di Pogacar a Valmeinier. Lo sloveno conferma il suo dominio, allungando in classifica generale, mentre Vingegaard mostra una tenacia stoica. La gara promette ancora grandi sorprese: clicca qui per gli aggiornamenti in diretta e vivi con noi ogni attimo di questa spettacolare corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Terzo Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe). 16.18 98esima vittoria in carriera per Pogacar che allunga ancora in classifica generale. 16.17 Grande chiusura di Jonas Vingegaard che paga solo 14 secondi dallo sloveno. 16.16 VINCE TADEJ POGACAR!!!!!! 16.15 Ultimi metri di fatica per il campione del mondo in linea. 16.14 Pogacar si invola verso il secondo successo consecutivo in questo Delfinato. 16.14 Ultimo Chilometro!!!!! 16.13 Vingegaard perde ancora qualche secondo. Ora è di 25? il suo distacco. 16.10 Gruppo Evenepoel a 2?. 16.10 Lipowitz mantiene la terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar trionfa a Valmeinier, secondo uno stoico Vingegaard

