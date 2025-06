LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar in testa Vingegaard insegue

Benvenuti alla diretta live del Giro del Delfinato 2025: un emozionante sforzo di tattica e resistenza tra i più grandi ciclisti del mondo. Attualmente, Pogacar guida con Vingegaard che non molla, mentre Lipowitz si avvicina pericolosamente. La battaglia è in pieno svolgimento e ogni secondo conta. Rimanete con noi per non perdere nemmeno un attimo di questa tappa mozzafiato, perché tutto può ancora succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Lipowitz si trova a 40? dalla testa della corsa. 15.59 La salita è ancora lunga, può succedere di tutto. 15.58 Vingegaard sembra nettamente più fresco di ieri, il danese rimane a 20?. 15.55 La maglia gialla alza il ritmo. 15.54 Il danese stacca Lipowitz e mette nel mirino Pogacar. 15.53 10 chilometri al termine. 15.52 Vingegaard e Lipowitz non hanno mollato. Sono a circa 5 secondi da Pogacar. 15.52 Evenepoel paga già quasi 30? dalla maglia gialla. 15.51 Incredibile cambio di ritmo del campione del mondo. Vingegaard e Lipowitz non sono lontani. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar in testa, Vingegaard insegue

