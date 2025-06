LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la Team Visma | Lease a Bike lancia Campenaerts all’attacco

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in diretta della settima tappa del Giro del Delfinato 2025! Le sorprese si susseguono e l’atmosfera è elettrizzante, con Campenaerts che lancia l’attacco. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, commenti e analisi, perché questa gara promette scintille fino all’ultimo chilometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:16 La tappa di ieri, la Valserhône-Combloux è stata vinta da Tadej Pogacar. 12:13 Jonathan Milan della Lidl-Trek si stacca subito dal gruppo. 12:12 Tenta subito l’attacco il belga Victor Campenaerts della Team Visma Lease a Bike. 12:11 I corridori sono partiti da pochi minuti. 12:10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Team Visma | Lease a Bike lancia Campenaerts all’attacco

