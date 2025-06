LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto

Segui con noi in diretta il Giro del Delfinato 2025: un gruppo compatto si prepara a sorprendere. Oggi, le emozioni sono alle stelle con attacchi e sorprese che tengono tutti col fiato sospeso. Resta aggiornato cliccando qui per non perdere neanche un momento di questa avvincente tappa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:30 Partono all’attacco Valentin Paret-Peintre(Soudal Quick-Step) e Bruno Armirail(Decathlon AG2R La Mondiale Team). 12:27 Il francese Alex Baudin e l’irlandese Ben HealyEF Education – EasyPost), i transalpini Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e AurĂ©lien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) avevano raggiunto Campenaerts in testa alla corsa. La loro azione è stata però rapidamente assorbita dal gruppo. 12:25 Quello odierno è un tappone da poco piĂą di 130 chilometri e tre vette Hors CatĂ©gorie. Si scalano il Col de la Madeleine, 24,7km al 6,1%, il Col de la Croix de Fer, 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto

