LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi vicini allo scollinamento del Col de la Croix de Fer

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025, un'edizione ricca di emozioni e sorprese! I fuggitivi stanno avvicinandosi allo scollinamento del Col de la Croix de Fer, mentre i grandi campioni si preparano all'ultimo sforzo decisivo. Resta con noi per gli aggiornamenti in diretta, perché ogni secondo può cambiare le sorti della tappa e regalare momenti indimenticabili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15: Guillaume Martin (Groupama-FDJ) è uscito dal gruppo e si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi. 14.12: Mancano 10 chilometri alla fine della salita per i battistrada. 14.09: Molto probabilmente Tadej Pogacar attaccherĂ anche oggi sull’ultima salita di Valmeinier 1800. Lo sloveno vuole mettere la parola fine sulla questione vittoria finale. 14.05: Mancano 73 chilometri alla fine della tappa. 14.00: Sono dunque in quattordici tra i battistrada, che sono quasi a metĂ del Col de Fer. 13.56: Il gruppo tirato dalla UAE ha leggermente rallentato ed il vantaggio dei fuggitivi è salito ad un minuto e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi vicini allo scollinamento del Col de la Croix de Fer

