LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | frazione decisiva con Col de la Madeleine e Croix de Fer

Benvenuti amici di OA Sport alla nostra diretta live della settima tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, tra sfide decisive e scenari mozzafiato, i ciclisti affrontano frazioni chiave come il Col de la Madeleine e la Croix de Fer, nel cuore delle Alpi. La battaglia si infiamma: chi conquisterà il podio? Rimanete con noi per scoprire ogni emozione e aggiornamento in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 chilometri. La tappa di ieri, la Valserhône-Combloux, è stata vinta da Tadej Pogacar. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG, nel momento topico, è partito all’attacco e, con irrisoria facilità , ha lasciato sul posto tutti gli avversari arrivando al traguardo con oltre un minuto su Jonas Vingegaard e 1’22 su Florian Lipowitz. Tadej Pogacar guida la classifica generale con 43’’ su Jonas Vingegaard della Team Visma Lease a Bike e 54’’ su Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione decisiva con Col de la Madeleine e Croix de Fer

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - delfinato

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

#GiroDelDelfinatoOggi - Segui la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025 in diretta: Van der Poel conquista la maglia gialla virtuale. Non perdere gli sviluppi! Vai su X

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la quarta frazione! Sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard! Si parte alle 14:15 Vai su Facebook

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: big già all'attacco! (6^ tappa, 13; LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare; DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Terza Tappa.

Giro del Delfinato LIVE! Tappa 6: Cinque GPM e arrivo in salita a Combloux, Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard? La diretta scritta - Comincia il gran finale della corsa e nella sesta tappa si arriva in salita in quel di Combloux. Scrive eurosport.it

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Tadej Pogacar ha vinto la 6^ tappa, è maglia gialla! (13 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica e streaming video Rai oggi venerdì 13 giugno: orario, percorso e vincitore sesta tappa Valserhône- Riporta ilsussidiario.net

Giro del Delfinato: Tadej Pogacar vince la 6^ tappa ed è il nuovo leader - Lo sloveno si prende, grazie alla volata finale, la 6^ tappa del Giro del Delfinato e si porta in vetta alla classifica generale. Riporta sport.sky.it