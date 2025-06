LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Buitrago scollina per primo sul Col de la Croix de Fer

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025: l'azione di oggi si infiamma con Buitrago che scollina in prima posizione sul Col de la Croix de Fer. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni emozione di questa tappa cruciale, dove il ritmo e la strategia si sfidano su ogni chilometro. La lotta è più accesa che mai – non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48: Romain Bardet, che ricordiamo domani sarà al suo ultimo giorno di gara da professionista, ha preso un po’ di margine in questa discesa sui compagni di fuga e sul gruppo. 14.45: I fuggitivi e il gruppo stanno affrontando la discesa del Col de la Croix de Fer. 14.42: Santiago Buitrago passa per primo sul GPM del Col de la Croix de Fer. 14.39: Sono rimasti in nove tra i fuggitivi. Ormai è vicinissimo lo scollinamento del Col de la Croix de Fer. 14.37: Intanto sulla spinta della Visma Lease a Bike il gruppo si è portato ad un solo minuto dai battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Buitrago scollina per primo sul Col de la Croix de Fer

