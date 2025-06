LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Bardet in testa inizia il Valmeinier

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo: Romain Bardet guida con decisione mentre si avvicina al Valmeinier, in una tappa che promette emozioni ad ogni chilometro. La battaglia si fa incandescente e gli ultimi. minuti saranno decisivi per il successo di oggi. Rimanete sintonizzati: la corsa sta per scrivere il suo capitolo più avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Inizia la salita finale (16,2 km al 6,8% di pendenza media). 15.34 Pochi chilometri ai piedi del Valmeinier. 15.31 20 chilometri alla conclusione. 15.28 Remco Evenepoel non ha, come ieri, nessun compagno di squadra nel gruppo. 15.25 Pogacar insegue oggi la 98esima vittoria in carriera. 15.22 Breve tratto in salita. 15.19 Sempre Romain Bardet in testa, 50” di vantaggio per il francese. 15.16 meno 30 chilometri alla conclusione. 15.14 7 chilometri alla Côte du Bochet. 15.11 Pavel Sivakov guida il gruppo. 15.08 Attacca Kuss in discesa. 15.07 Enirc Mas (Movistar) rientra nel gruppo principale. 🔗 Leggi su Oasport.it