LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Bardet in fuga solo ma il gruppo dei big è vicinissimo

Rimani aggiornato sul vivo del Giro del Delfinato 2025: oggi, la tappa si infiamma con Bardet in fuga solitaria, mentre il gruppo dei grandi si avvicina a soli 232 secondi. La suspense cresce, le strategie si intrecciano e il destino di questa tappa è ancora tutto da scrivere. Non perdere neanche un istante: clicca qui per seguire la diretta live e scoprire chi conquisterà la vetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Bardet ha circa 35 secondi di vantaggio sul gruppo. 14.58: Vingegaard può contare sulla presenza di Kuss e Jorgenson; mentre per Pogacar c’è il solo Sivakov. 14.55: Il gruppo ha ripreso il terzetto colombiano. C’è dunque solo Bardet ancora in testa. 14.52: Ricapitoliamo un attimo la situazione. Romain Bardet (Team Picnic PostNL)è in testa con un vantaggio di undici secondi su un terzetto composto dai colombiani Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Sergio Higuita (XDS Astana Team). Il gruppo si trova a 22 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Bardet in fuga solo, ma il gruppo dei big è vicinissimo

