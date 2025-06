LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attacco secco di Pogacar si stacca subito Vingegaard

Segui in tempo reale l'emozionante tappa del Giro del Delfinato 2025, dove Pogacar scatta con forza, lasciando il gruppo e lanciandosi verso un'inedita fuga solitaria. Vingegaard e Lipowitz sono all'inseguimento, ma l’azione si infiamma: chi prenderà il comando e dominerà questa spettacolare battaglia sulle montagne francesi? Clicca qui per aggiornamenti live e vivi con noi ogni istante di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Incredibile cambio di ritmo del campione del mondo. Vingegaard e Lipowitz non sono lontani. 15.50 Niente da fare, lo sloveno va via da solo. 15.50 Vingegaard prova a stargli dietro. 15.49 RASOIATA di Pogacar!!!!!! 15.49 Dietro Sivakov c’è la maglia gialla di Pogacar. 15.48 Sivakov in testa al gruppo. 15.47 È chiaramente un punto di riferimento per Jonas Vingegaard. 15.46 Attacco di Sepp Kuss, ripreso Bardet. 15.45 Bardet è a vista. 15.44 Per adesso il Team Visma Lease a Bike sceglie di restare nella pancia del gruppo. 15.42 Bardet continua a perdere, ora il gruppo insegue a 20?. 🔗 Leggi su Oasport.it