LIVE | Giostra | è tempo di conoscere l' ordine con cui i cavalieri sfideranno il Re delle Indie

La magia si risveglia ad Arezzo, dove questa sera alle 21.30, in piazza della Libertà, si svelerà il destino dei quartieri nella notte dell'estrazione delle carriere. È il momento di scoprire l’ordine con cui i cavalieri sfideranno il temuto Re delle Indie, dando il via a un emozionante spettacolo di storia, tradizione e passione. Prepariamoci a vivere un evento che segnerà il cuore di questa storica kermesse.

È la notte dell'estrazione delle carriere. Questa sera Arezzo saprà chi sarà il primo quartiere a scendere in lizza per sfidare il Re delle Indie. La cerimonia prenderà avvio alle 21.30 in piazza della Libertà davanti all'ingresso di palazzo comunale dove, le rappresentanze del mondo giostresco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it