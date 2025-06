LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell si conferma veloce nella FP3 bene Leclerc

-10 minuti: ultimi dieci minuti di sessione, poi sarà il tempo di pensare alla qualifica. Nel frattempo ci prova Alonso. -11 minuti: perde qualcosa nell'ultimo settore Verstappen che deve accontentarsi della quarta piazza con +0.411. -12 minuti: ora si lancia Max Verstappen. -13 minuti: attenzione, anche Bearman tocca il muro dei Campioni. -14 minuti: nel frattempo arriva Lando Norris che si porta davanti a tutti con 1:11.799, poi Russell a +0.151 e Lewis Hamilton, terzo a +0.251. -15 minuti: sembra on fire Hamilton che accende un fuxia nel primo settore.

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: McLaren favorita, Ferrari in cerca di risposte - Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Canada 2025, il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1! Sulle strade di Montreal, tra emozioni e sorprese, la McLaren si presenta come favorita, mentre la Ferrari cerca risposte importanti.

#F1 - #Leclerc non prenderà parte alle #FP2, c'è la conferma della #Ferrari. Alle 23:00 l'inizio della sessione

GIORNATA 'NO' PER LECLERC IN CANADA Giornata totalmente da dimenticare per Charles Leclerc: dopo il botto a inizio FP1, la sua Ferrari SF-25 ha riportato danni al telaio che lo obbligano a restare ai box anche durante le FP2 #F1 #Ferrari #Leclerc

