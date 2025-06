LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell incanta a Montreal 4° un super Antonelli!! Delusione per Norris e Leclerc

Vivi in tempo reale l'emozione del GP Canada 2025 di F1, con Russell che incanta a Montreal e Antonelli che sorprende tutti! La battaglia tra i giganti si fa sempre più avvincente, mentre i tifosi si preparano a seguire ogni curva e sorpasso. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per aggiornamenti live e scopri chi dominerà questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.13 Questa la classifica del Q3: 1 George Russell 1:10.899 2 Max Verstappen +0.160 3 Oscar Piastri +0.221 4 Kimi Antonelli +0.492 5 Lewis Hamilton +0.627 6 Fernando Alonso +0.687 7 Lando Norris +0.726 8 Charles Leclerc +0.783 9 Isack Hadjar +0.968 10 Alexander Albon +1.008 23.11 Benissimo anche Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha chiuso in quarta posizione queste qualifiche precedendo Lewis Hamilton 23.10 Tanti rimpianti per Charles Leclerc che aveva il miglior tempo nel primo settore. Il monegasco ha poi commesso un errore, complice anche la presenza di Hadjar più avanti che potrebbe aver influito sulla prestazione della Ferrari con l’aria sporca 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Russell incanta a Montreal, 4° un super Antonelli!! Delusione per Norris e Leclerc

