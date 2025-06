LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell il più veloce nelle Q2 classifica cortissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 Tsunoda chiede una penalità a Russell che l’ha sorpassato in pit lane 22.49 I 5 piloti eliminati nel Q2 sono Tsunoda, Colapinto, Hulkenberg, Bearman ed Ocon 22.48 Hadjar si migliora ed è decimo. Tsunoda è il primo degli esclusi 22.47 Ottavo posto per Antonelli, torna sul filo Tsunoda che deve aspettare Hadjar e Colapinto 22.47 Secondo posto per Norris ad appena 29 millesimi da Russell 22.47 Tsunoda si migliora e sale in nona posizione, scivola sul filo Antonelli. Il giapponese può recriminare per una sbavatura nell’ultima chicane 22.47 Prima posizione per Russell che gira in 1:11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: Russell il più veloce nelle Q2, classifica cortissima

