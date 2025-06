LIVE F1 GP Canada 2025 in DIRETTA | Russell beffa Verstappen 4° Antonelli Ennesima delusione per la Ferrari

Il Gran Premio del Canada 2025 si è concluso con emozioni forti, beffe e sorprese! Russell si prende la scena superando Verstappen in un duello mozzafiato, mentre la Ferrari, ancora una volta, delude gli appassionati. La battaglia è appena iniziata: cosa ci riserverà la prossima corsa? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio e vivere in tempo reale le emozioni della Formula 1!

23.19 Domani si preannuncia una gara bellissima con tanti piloti che proveranno ad ottenere la vittoria. Variabile impazzita Lando Norris che è chiamato alla rimonta dopo le qualifiche odierne. Il britannico potrebbe dare spettacolo nei primi giri per non perdere il treno dei migliori. L'appuntamento è alle 20.

